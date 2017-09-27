27.09.2017 | 16:10

Пензенские котельные переходят с летнего режима работы на зимний. Теперь им предстоит подавать не только горячую воду, но еще и тепло. На предприятии в районе ГПЗ-24 сложный коммунально-технический организм уже запущен.

«Сетевой насос необходим, чтобы поддерживать нужный гидравлический режим в тепловой сети. В данный момент подаем 9,5 кг на кв. сантиметр», - уточнил начальник котельной Николай Серебряков.

Горячая пора настала для работников ресурсоснабжающих организаций. В автоматическом режиме они регулируют процесс. Пока на выходе из котельной температура теплоносителя, то есть воды, которой предстоит поступить в батареи, 75 градусов.

«Водогрейный котел нужен, чтобы нагревать теплоноситель, который мы подаем потребителю», - добавил Николай Серебряков.

В собственности и аренде у этого предприятия коммуникации протяженностью 29 километров. По ним пойдет тепло в 203 многоквартирных дома на улицах Антонова, Измайлова, Тарханова, Новоказанской, а также десятки садиков, школ, медицинские учреждения. Уже к вечеру среды-утру четверга в некоторых зданиях температура воздуха повысится.

«Доведена информация до потребителей о необходимости проведения мероприятий для подготовки к пуску тепла», - сообщил помощник генерального директора ресурсоснабжающей организации Александр Кузнецов.

В особом режиме предстоит работать ближайшие 10 дней и сотрудникам управляющих компаний. Именно они в подвалах домов открывают задвижки и пускают в квартиры горожан тепло.

«Если у вас лопнула батарея, то можете обратиться в городскую службу по телефону 05 или в свою управляющую компанию по прямому контакту», - уточнил Юрий Ильин.

Кстати, не у всех управляющих компаний паспорта готовности подписаны. Есть некоторые, где за лето так и не произвели опрессовку отопительной системы. А это чревато разрывами труб.