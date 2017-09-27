Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 сен 2017|16:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.17  |  $  58.01
 

Общество | 3 октября предпринимателей Пензенской области ждут в прокуратуре

27.09.2017|15:27
Печать

Во вторник, 3 октября, прокуратура Пензенской области организует Всероссийский день приема предпринимателей для оказания им помощи по правовым вопросам.

За консультацией к сотрудникам профильных подразделений региональной прокуратуры можно обращаться с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу: г. Пенза, улица Богданова, 7, кабинет 100.

Также прием проведут работники районных ведомств, занимающиеся защитой прав бизнесменов.

«Прокуратурой области создан специальный электронный почтовый ящик для постоянного принятия обращений. Его адрес: businesspenza@yandex.ru. Присланные на этот адрес обращения поступают непосредственно к прокурору области. Результаты их рассмотрения находятся на его контроле», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
Гость|27.09.2017 16:19|

отсюдова бежать уже нужно

какие права

Гость|27.09.2017 16:23|

Сразу и всех можно барыг сажать за спекуляцию

Гость|27.09.2017 16:24|

С вещичками и сухарями

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!