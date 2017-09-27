27.09.2017 | 15:27

Во вторник, 3 октября, прокуратура Пензенской области организует Всероссийский день приема предпринимателей для оказания им помощи по правовым вопросам.

За консультацией к сотрудникам профильных подразделений региональной прокуратуры можно обращаться с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу: г. Пенза, улица Богданова, 7, кабинет 100.

Также прием проведут работники районных ведомств, занимающиеся защитой прав бизнесменов.

«Прокуратурой области создан специальный электронный почтовый ящик для постоянного принятия обращений. Его адрес: businesspenza@yandex.ru. Присланные на этот адрес обращения поступают непосредственно к прокурору области. Результаты их рассмотрения находятся на его контроле», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.