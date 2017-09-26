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Общество | В Вадинском районе губернатор почтил память промышленников и воинов

26.09.2017|13:13
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В понедельник, 25 сентября, во время поездки в Вадинский район губернатор Иван Белозерцев возложил цветы к памятному надгробию Николая Степановича и Веры Ивановны Казеевых в селе Большая Лука.

Династия Казеевых была известна в конце XIX - начале XX века не только в Пензенском крае, но и в Российской империи благодаря суконному производству. Ее основатель Степан Антонович Казеев, купец первой гильдии, владел тремя суконными фабриками: в Большой Луке Керенского уезда, в Золотаревке и Новой Богословке Городищенского уезда.

Его сыновья, унаследовав дело, создали торговый дом. Готовая продукция поставлялась не только военному ведомству, но и отправлялась на ярмарки в другие города и села.

Казеевы снискали известность и своей благотворительной деятельностью: они открывали церковно-приходские школы, строили храмы, лечебницы для рабочих, много средств направляли на поддержку народного образования.

Глава областной исполнительной власти подчеркнул, что память о вадинских подвижниках является частью истории не только района, но и области.

«Деятельность фабрикантов Казеевых - это достойный пример социально ответственного предпринимательства», - отметил глава региона.

По мнению губернатора, исторические объекты, связанные с промышленниками Казеевыми, могут вызвать интерес путешественников.

«Я дам поручение, чтобы представители туристического кластера разработали отдельный маршрут, обеспечили информационное сопровождение экскурсий», - завершил тему Иван Белозерцев.

«Также в этот день губернатор возложил цветы к памятнику вадинцам - воинам Великой Отечественной войны. Иван Белозерцев отметил важность сохранения благодарной памяти о выдающихся людях, которые приносили пользу Отечеству в разные эпохи и вызывают гордость у сегодняшних поколений», - сообщает пресс-служба правительства области.

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