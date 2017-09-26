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Общество | Изменился адрес у отдела соцуправления по Железнодорожному району

26.09.2017|09:45
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Отдел социального управления по Железнодорожному району г. Пензы переехал на улицу Московскую, 110 (здание администрации района).

Прием граждан по новому адресу будет осуществляться с четверга, 28 сентября. Посетителей станут ждать в кабинетах № 104-107.

«График приема граждан – понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 до 12:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее отдел социального управления по Железнодорожному району располагался на улице Бакунина, 56.

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Гость|26.09.2017 10:26|

penzainform.ru писал(a):

«График приема граждан – понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 до 12:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
шикарный график работы

Имя: Гость
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