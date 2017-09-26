26.09.2017 | 09:45

Отдел социального управления по Железнодорожному району г. Пензы переехал на улицу Московскую, 110 (здание администрации района).

Прием граждан по новому адресу будет осуществляться с четверга, 28 сентября. Посетителей станут ждать в кабинетах № 104-107.

«График приема граждан – понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 до 12:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее отдел социального управления по Железнодорожному району располагался на улице Бакунина, 56.