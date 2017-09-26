26.09.2017 | 12:40

В воскресенье, 1 октября, в Пензе из-за эстафеты Спартакиады пенсионеров России временно изменятся схемы движения маршрутов № 7, 33 и 93. Транспорт будет ходить иначе с 9:00 до 12:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, маршрутки № 7 и 93 с улицы Зеленодольской поедут по дороге - дублеру Окружной, затем по дороге от Окружной до Ленинского Мехлесхоза, улице Мира и далее по маршрутам (в обоих направлениях).

Маршрутки № 33 с улицы Окружной проследуют по ее дороге-дублеру, потом по дороге от Окружной до Ленинского Мехлесхоза, улице Мира и далее по маршруту (в обоих направлениях).

IV всероссийская спартакиада пенсионеров будет проходить в Пензе с 29 сентября по 1 октября. В это время город примет более 600 гостей, среди которых ожидаются делегации из семи стран.

Соревнованиям предстоит выявить лучших в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе и шахматах. Также спортсмены старшего возраста примут участие в комбинированной эстафете.