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Общество | Жители Коповки получат 8,5 млн, если согласятся провести газ

25.09.2017|14:44
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Для газификации села Коповка, где насчитывается 79 домов, требуется 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на личном приеме граждан в Вадинском районе в понедельник, 25 сентября.

От имени сельчан к главе региона обратился Геннадий Монахов. Он рассказал, что в Коповке проживает около 150 человек, а в газификации села готовы участвовать только 45 домовладельцев.

«Средства на строительство ветки газопровода я смогу выделить только при условии, что 90% жителей согласятся подключить свои дома к новому газопроводу, иначе это будет неэффективное расходование», - заявил Иван Белозерцев.

Как сообщили в пресс-службе правительства, губернатор рекомендовал активистам вместе с главой сельского поселения пройти по домам и объяснить людям, сколько будет стоить подведение газа, куда подтянут линию.

«Нужна проектно-сметная документация на весь объект и проект для каждого дома. Надо, чтобы все было сделано правильно», - добавил Иван Белозерцев.

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Гость|25.09.2017 15:21|

а почему не согласны остальные на газ?

может быть потому, что еще за врезку надо будет заплатить 200-250 тысяч, и за проект от 50 тыс?

Национальное достояние!

Гость|25.09.2017 15:31|

да при таких ценах на газ - газпром должен все подключать за свой счет- по любому- все потом отобьет на тарифе!

Гость|25.09.2017 15:33|

Судя по заголовку если жители этой деревни согласятся провести газ, то они еще и бабло получат !

Гость|25.09.2017 15:33|

вот почему - хлебокомбинаты строят за свой счет магазины -чтобы реализовывать свою продукцию -или те же автозаводы строят автосалоны - для реализации своей

а газпром- самая богатая организация в россии - не может построить инфраструктуру по продаже своей продукции за свой счет!

Гость|25.09.2017 15:42|

penzainform.ru писал(a):

Нужна проектно-сметная документация на весь объект и проект для каждого дома. Надо, чтобы все было сделано правильно
Эта документация уж больно дорого стоит. Где здесь правильно?

Гость|25.09.2017 15:44|

Гость писал(a):

проект от 50 тыс
Проект делает компьютерная программа за 0,5 сек.

Имя: Гость
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