25.09.2017 | 14:44

Для газификации села Коповка, где насчитывается 79 домов, требуется 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на личном приеме граждан в Вадинском районе в понедельник, 25 сентября.

От имени сельчан к главе региона обратился Геннадий Монахов. Он рассказал, что в Коповке проживает около 150 человек, а в газификации села готовы участвовать только 45 домовладельцев.

«Средства на строительство ветки газопровода я смогу выделить только при условии, что 90% жителей согласятся подключить свои дома к новому газопроводу, иначе это будет неэффективное расходование», - заявил Иван Белозерцев.

Как сообщили в пресс-службе правительства, губернатор рекомендовал активистам вместе с главой сельского поселения пройти по домам и объяснить людям, сколько будет стоить подведение газа, куда подтянут линию.

«Нужна проектно-сметная документация на весь объект и проект для каждого дома. Надо, чтобы все было сделано правильно», - добавил Иван Белозерцев.