25.09.2017 | 10:05

В воскресенье, 24 сентября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин раскритиковал работу подрядчика, отремонтировавшего проезжую часть и тротуары во дворе на проспекте Строителей, 21.

Жильцы дома и комиссионная группа, члены которой прибыли на место с проверкой, остались недовольны проведенными работами: в асфальте трещины, бордюрный камень разбит, люки не подняты, качество покрытия и стыковки швов неудовлетворительное.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, оценив масштаб проблемы, Юрий Ильин сразу же вызвал на место руководителя подрядной организации и обязал его незамедлительно исправить все недочеты.

«Только абсолютно безответственное отношение к своим обязанностям может к такому привести. Устраняйте. Исключительно за свой счет», - подытожил замглавы, заверив, что потом лично приедет и проверит качество переделанного.