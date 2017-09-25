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Общество | Пензенцы с пр. Строителей остались недовольны ремонтом двора

25.09.2017|10:05
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В воскресенье, 24 сентября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин раскритиковал работу подрядчика, отремонтировавшего проезжую часть и тротуары во дворе на проспекте Строителей, 21.

Жильцы дома и комиссионная группа, члены которой прибыли на место с проверкой, остались недовольны проведенными работами: в асфальте трещины, бордюрный камень разбит, люки не подняты, качество покрытия и стыковки швов неудовлетворительное.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, оценив масштаб проблемы, Юрий Ильин сразу же вызвал на место руководителя подрядной организации и обязал его незамедлительно исправить все недочеты.

«Только абсолютно безответственное отношение к своим обязанностям может к такому привести. Устраняйте. Исключительно за свой счет», - подытожил замглавы, заверив, что потом лично приедет и проверит качество переделанного.

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