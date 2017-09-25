25.09.2017 | 16:36

В Пензе прошел семинар для стоматологов на тему «Лучевая и радиодиагностика». О новых технологиях врачам рассказал специалист из Смоленска Дмитрий Рогацкин.

«У нас сейчас не только эра цифровых технологий, но эра трехмерных технологий. Трехмерная диагностика - это не будущее, а давно уже настоящее. Проблема в том, что внедрение ее сталкивается с препятствиями», - отметил Дмитрий.

Во-первых, это отсутствие в клиниках современной аппаратуры и специалистов, умеющих с ней работать. Во-вторых, сами пациенты порой не желают делать 3D-снимки.

«Страшные слова «рентген», «облучение» сюда не относятся. Лучевая нагрузка настолько мала, что ее не нужно принимать всерьез», - уточнил Дмитрий Рогацкин.

На семинаре говорили о компьютерной томографии: можно ли ее делать несколько раз в год, что дает 3D-снимок пациенту и врачу. Ответы на эти и другие вопросы получили десятки дантистов из Пензы и области.

«Доктор имеет большой практический опыт в лучевой и радиодиагностике, консультирует клиники, проводит мастер-классы. Сегодня повезло нашим пензенским стоматологам, что Дмитрий приехал в Пензу передать свой опыт и научить их работать с компьютерным томографом», - сообщила врач-стоматолог Наталья Курбанова.

По завершении семинара всем его участники выдали сертификаты и свидетельства Министерства здравоохранения России.