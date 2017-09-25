25.09.2017 | 14:35

Известный орнитолог, председатель наблюдательного совета Пензенского зоопарка Вячеслав Фролов завершил большую научно-исследовательскую работу. Вышел в свет сигнальный экземпляр его монографии «Птицы Пензенской области и сопредельных территорий».

Вячеслав Владимирович собирал материалы 40 лет. В создании книги участвовали коллеги Фролова - пензенские орнитологи Светлана Коркина, Лариса Плюснина, Галина Анисимова, Игорь Грищенко.

«Автору понадобился год, чтобы рукопись превратилась в книгу. Выход тиража намечен на начало 2018 года», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.