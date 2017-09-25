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Общество | Митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму исполнилось 40 лет

25.09.2017|14:46
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Митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому исполнилось 40 лет. Юбиляра чествовали в церкви Воскресения Господня. Владыка Серафим стал самым молодым архипастырем в регионе за последнее время.

Для верующих он свой, родной, потому что появился на свет в Каменке, был священником Успенского и Покровского соборов, проректором местной духовной семинарии. Главой Пензенской митрополии назначен 25 декабря 2013 года. Он заслужил огромное уважение жителей. Сотни человек лично поздравили его с днем рождения.

«Многих лет жизни! Дай ему, Господи, на этом поприще силы и крепости. У него очень трудный путь», - отметила прихожанка.

«Терпения, радости духовной, чтобы сила Божья никогда его не покидала», - добавил другой пензенец.

Владыке вручили много белых роз. Это символ душевной чистоты. Священнослужители припасли и целый ряд подарков, например, специальное издание Евангелия и святую панагию как символ архиерейской власти.

Митрополит рассказал о подарке, который он бы мечтал получить: чтобы 40-летний юбилей настал не сейчас, а лет через 10.

«Полжизни я священник, такие даты уже: половина служения, половина жизни. Становится немного страшно. Раньше хотелось взрослым быть, а когда взрослым стал, хочется вернуться в детство, но это уже невозможно», - рассказал он.

Российскую традицию не отмечать 40-летие владыка назвал суеверием, в православии нет никаких запретов по этому поводу.

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