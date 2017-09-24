Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 сен 2017|15:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  69.07  |  $  57.65
 

Общество | В Пензе уличные торговцы не желают покидать свои места и платить штрафы

24.09.2017|14:34
Печать

Ассортимент незаконных точек проверяющие знают наизусть: у кого фрукты подгнившие, у кого овощи. Убрать несанкционированную торговлю с улиц Пензы сложно. На что только не идут предприимчивые продавцы и их наниматели, чтобы не потерять клиентов.

«Одна гражданка стоит на улице Коммунистической, 35, порядка двух лет. За это время в отношении нее было составлено около 50-70 протоколов об административных правонарушениях. Штрафы она не оплачивает», - сообщил начальник отдела администрации Ленинского района г. Пензы Александр Волков.

Не раз штрафовали и другого уличного менеджера. Женщина торгует продуктами на пересечении улиц Рахманинова и Тернопольской, здесь даже подобие павильона есть.

«Было предписание городской администрации о сносе этого павильона, но пока никакого сноса не было. Если женщина самостоятельно так и не снесет объект, мы сами организуем его снос, а она впоследствии оплатит расходы», - уточнила специалист отдела администрации Октябрьского района г. Пензы Ирина Лобова.

Всем продавцам предлагают места на специально организованных торговых площадках. Однако на ярмарки предприниматели не спешат.

«Мы ближе к народу, тут одни старики живут», - заявил торговец.

Ближе к телу и нижнее белье. На уличных лотках мелькают предметы пикантного гардероба.

«Есть ли на изделиях какая-то маркировка, информация для потребителей? Нет, значит, эти вещи можно считать контрафактной продукцией. Мы не знаем ни состав, ни качество, ни страну-изготовителя. Это нарушение закона о защите прав потребителей», - пояснила начальник управления администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Товар исчез в хозяйственной сумке продавца. Лавочку с нижнем бельем женщина быстро свернула, но за это время на нее успели составить протокол.

0
0
0
0
Гость|24.09.2017 14:44|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

6 февраля 1992 года был опубликован Указ первого Президента России Бориса Ельцина, одновременно возглавлявшего правительство, "О свободе торговли".

Указом президента предприятиям и гражданам разрешалось торговать, в том числе, с рук, лотков и автомашин в любых удобных для них местах, за исключением проезжей части улиц, станций метро и территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти и управления. А местным органам власти и управления предписывалось содействовать свободной торговле и принять меры к организации оптовых рынков в городах и районных центрах, а также обеспечить свободное перемещение товаров на территории страны. Задержание и изъятие любых грузов, перевозимых "транспортными и иными средствами, а также истребование каких-либо документов на эти грузы запрещалось за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Даже Ельцин понимал,что бедных районах,как Пенза нужно вводить свободную торговлю.Люди этим и спаслись в 90-х.Это время опять наступило.

Гость|24.09.2017 14:51|

ДА РАЗГОНИТЕ ВЫ УЖЕ ЭТУ ГРЯЗНУЮ ЗЛОВОННУЮ КУЧУ ОТ МАГНИТА НА ПРОСПЕКТЕ СТРОИТЕЛЕЙ 40!!!!!!!!! ОНИ УЖЕ ДО ОСТАНОВКИ ДОБРАЛИСЬ - ТОРГУЮТ ПРЯМО ТАМ! ГРЯЗИЩА,ВОНИЩА, ЧЕМ ТОРГУЮТ НЕПОНЯТНО! УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЭТА КАНИТЕЛЬ, ПУТЬ ВАЛЯТ НА РЫНОК - ОН ЧЕРЕЗ ДОРОГУ!!!

Гость|24.09.2017 15:37|

Ага, а в супермаркетах гнили сколько? Проверяющие там бывают?

Гость|24.09.2017 15:42|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!