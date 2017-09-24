Ассортимент незаконных точек проверяющие знают наизусть: у кого фрукты подгнившие, у кого овощи. Убрать несанкционированную торговлю с улиц Пензы сложно. На что только не идут предприимчивые продавцы и их наниматели, чтобы не потерять клиентов.
«Одна гражданка стоит на улице Коммунистической, 35, порядка двух лет. За это время в отношении нее было составлено около 50-70 протоколов об административных правонарушениях. Штрафы она не оплачивает», - сообщил начальник отдела администрации Ленинского района г. Пензы Александр Волков.
Не раз штрафовали и другого уличного менеджера. Женщина торгует продуктами на пересечении улиц Рахманинова и Тернопольской, здесь даже подобие павильона есть.
«Было предписание городской администрации о сносе этого павильона, но пока никакого сноса не было. Если женщина самостоятельно так и не снесет объект, мы сами организуем его снос, а она впоследствии оплатит расходы», - уточнила специалист отдела администрации Октябрьского района г. Пензы Ирина Лобова.
Всем продавцам предлагают места на специально организованных торговых площадках. Однако на ярмарки предприниматели не спешат.
«Мы ближе к народу, тут одни старики живут», - заявил торговец.
Ближе к телу и нижнее белье. На уличных лотках мелькают предметы пикантного гардероба.
«Есть ли на изделиях какая-то маркировка, информация для потребителей? Нет, значит, эти вещи можно считать контрафактной продукцией. Мы не знаем ни состав, ни качество, ни страну-изготовителя. Это нарушение закона о защите прав потребителей», - пояснила начальник управления администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.
Товар исчез в хозяйственной сумке продавца. Лавочку с нижнем бельем женщина быстро свернула, но за это время на нее успели составить протокол.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
6 февраля 1992 года был опубликован Указ первого Президента России Бориса Ельцина, одновременно возглавлявшего правительство, "О свободе торговли".
Указом президента предприятиям и гражданам разрешалось торговать, в том числе, с рук, лотков и автомашин в любых удобных для них местах, за исключением проезжей части улиц, станций метро и территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти и управления. А местным органам власти и управления предписывалось содействовать свободной торговле и принять меры к организации оптовых рынков в городах и районных центрах, а также обеспечить свободное перемещение товаров на территории страны. Задержание и изъятие любых грузов, перевозимых "транспортными и иными средствами, а также истребование каких-либо документов на эти грузы запрещалось за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Даже Ельцин понимал,что бедных районах,как Пенза нужно вводить свободную торговлю.Люди этим и спаслись в 90-х.Это время опять наступило.