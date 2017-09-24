24.09.2017 | 14:34

Ассортимент незаконных точек проверяющие знают наизусть: у кого фрукты подгнившие, у кого овощи. Убрать несанкционированную торговлю с улиц Пензы сложно. На что только не идут предприимчивые продавцы и их наниматели, чтобы не потерять клиентов.

«Одна гражданка стоит на улице Коммунистической, 35, порядка двух лет. За это время в отношении нее было составлено около 50-70 протоколов об административных правонарушениях. Штрафы она не оплачивает», - сообщил начальник отдела администрации Ленинского района г. Пензы Александр Волков.

Не раз штрафовали и другого уличного менеджера. Женщина торгует продуктами на пересечении улиц Рахманинова и Тернопольской, здесь даже подобие павильона есть.

«Было предписание городской администрации о сносе этого павильона, но пока никакого сноса не было. Если женщина самостоятельно так и не снесет объект, мы сами организуем его снос, а она впоследствии оплатит расходы», - уточнила специалист отдела администрации Октябрьского района г. Пензы Ирина Лобова.

Всем продавцам предлагают места на специально организованных торговых площадках. Однако на ярмарки предприниматели не спешат.

«Мы ближе к народу, тут одни старики живут», - заявил торговец.

Ближе к телу и нижнее белье. На уличных лотках мелькают предметы пикантного гардероба.

«Есть ли на изделиях какая-то маркировка, информация для потребителей? Нет, значит, эти вещи можно считать контрафактной продукцией. Мы не знаем ни состав, ни качество, ни страну-изготовителя. Это нарушение закона о защите прав потребителей», - пояснила начальник управления администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Товар исчез в хозяйственной сумке продавца. Лавочку с нижнем бельем женщина быстро свернула, но за это время на нее успели составить протокол.