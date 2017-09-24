24.09.2017 | 10:31

В понедельник, 25 сентября, в Центре культуры и досуга состоится специальное гашение в честь 135-летия Деткой музыкальной школы № 1. Это одно из старейших заведений в России, которое работает и в настоящее время.

Участникам мероприятия будет предоставлена возможность отправить письмо или почтовую карточку, погашенные памятным штемпелем.

«Все гости смогут поставить оттиски на открытки, почтовые карточки и художественные маркированные конверты с пензенской тематикой. Для отправки писем в фойе будет установлен почтовый ящик», - сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Пензенской области Людмила Лощенкина.

На спецгашение приглашаются все желающие.