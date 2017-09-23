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Общество | В восстанавливающейся церкви с. Максимовка впервые прошла литургия

23.09.2017|15:19
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Под сводами Троицкой церкви села Максимовка Каменского района вновь звучат слова молитвы. В стенах разрушенного во время советской власти храма впервые Божественную литургию совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Невзирая на все те гонения конца 30-х годов, очень многие люди отказываясь от всего, от всех благ мира, никогда не отказывались от своей веры. Невзирая на то что были закрыты монастыри, они стремились к монашеству, к благочестивой христианской жизни», - отметил владыка.

Кстати, в этом селе, раньше оно называлось Троицким, родился отец Пахомий, в миру Петр Ионов, которому суждено было стать преподобномучеником за веру Христову. Впоследствии он был канонизирован и получил имя Пахомия Скановского.

Сейчас храм, в котором когда-то молился будущий святой, постепенно восстанавливается.

«Люди все, сельские жители, помогают. Пускай хоть раз бы в месяц служба была у нас», -поделилась сельчанка Тамара Носкова (Ионова).

«Хотя бы для пожилых людей. Далеко отъехать от дома они не могут, а здесь они потихонечку, мы все равно их сюда приведем. Для души, для сердца, для спокойствия», - отметила другая местная жительница Нина.

Пока в церкви ведутся ремонтные работы, богослужения в ней будут совершаться каждую первую субботу месяца.

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Гость|23.09.2017 19:36|

Давно не было новости, что в Пензе восстановили очередной завод и появились новые рабочие места.

Гость|23.09.2017 19:54|

Очередное мракобесие.

Имя: Гость
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