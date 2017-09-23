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Общество | Под видом социальной акции в Пензе торговали очень подозрительной обувью

23.09.2017|13:37
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В пятницу, 22 сентября, сотрудники администраций Пензы и Октябрьского района, а также руководитель областной ассоциации потребителей Лидия Сидорова посетили так называемую социальную акцию - распродажу мужской и женской осенней обуви в одном из торговых центров на проспекте Строителей.

Эксперты выяснили, что права потребителей грубо нарушаются. Наблюдается полное отсутствие информации о товаре - его изготовителе, свойствах и качестве, а также о продавце, проводящем ярмарку обувных изделий. Если у покупателей возникнут вопросы к качеству покупки, то обратиться с претензией им будет некуда.

Отсутствие на товаре знака обращения ЕАС, принятого на территории Таможенного союза, вызывает большие сомнения в подлинности и качестве товаров из кожи стоимостью от 2 500 до 4 000 рублей. Дислокация проведения ярмарки постоянно меняется, договор на арендуемую площадь под распродажу товара в месте проведения мониторинга не заключался.

«За расклеивание объявлений в неустановленных местах организатор ярмарки будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|23.09.2017 14:00|

Завести на них уголовное дело .

Имя: Гость
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