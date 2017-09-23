Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 сен 2017|11:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  69.07  |  $  57.65
 

Общество | И. о. мэра Пензы поручил убрать мусор после установки светофоров

23.09.2017|10:47
Печать

В субботу, 23 сентября, и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков и заместитель мэра по городскому хозяйству Юрий Ильин провели инспекционный выезд.

Во время объезда Первомайского и Железнодорожного районов выявились недочеты в уборке территорий. Сергей Волков поручил активизировать очистку световых опор от несанкционированной рекламы как на центральных магистралях, так и на небольших улицах.

Кроме того, после замены светофоров остались строительный мусор и временные знаки, необходимость в которых отпала. Сергей Волков дал задание Юрию Ильину устранить эти недостатки и организовать помывку защитных барьеров на Бауманском и Терновском путепроводах.

Подводя итоги выезда, и.о. главы администрации Пензы отметил, что работа по благоустройству идет ежедневно, наведению порядка уделяется большое внимание, но расслабляться нельзя, сообщает пресс-служба мэрии.

0
0
0
0
Гость|23.09.2017 11:06|

А ненужные-преступные светофоры когда уберут? И кто за это будет отвечать ???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!