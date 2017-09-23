23.09.2017 | 10:47

В субботу, 23 сентября, и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков и заместитель мэра по городскому хозяйству Юрий Ильин провели инспекционный выезд.

Во время объезда Первомайского и Железнодорожного районов выявились недочеты в уборке территорий. Сергей Волков поручил активизировать очистку световых опор от несанкционированной рекламы как на центральных магистралях, так и на небольших улицах.

Кроме того, после замены светофоров остались строительный мусор и временные знаки, необходимость в которых отпала. Сергей Волков дал задание Юрию Ильину устранить эти недостатки и организовать помывку защитных барьеров на Бауманском и Терновском путепроводах.

Подводя итоги выезда, и.о. главы администрации Пензы отметил, что работа по благоустройству идет ежедневно, наведению порядка уделяется большое внимание, но расслабляться нельзя, сообщает пресс-служба мэрии.