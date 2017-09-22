22.09.2017 | 09:49

По состоянию на четверг, 21 сентября, в Пензенской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 1 651 житель, среди которых 527 – дети до 14 лет. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что неделей ранее за помощью в больницы после нападения членистоногих обратились 1 551 человек, в том числе 499 детей. То есть за следующие 7 дней сентября количество пострадавших выросло на 100 человек.

Также увеличилось и число клещей, у которых лабороторно выявлены возбудители иксодового боррелиоза. С начала сезона специалисты исследовали 757 клещей, снятых с людей, 67 из них были зараженными (ранее 698 и 61).

С января по август у жителей региона диагноз «боррелиоз» ставили 25 раз. Чаще всего болели в Пензе (19 случаев), Кузнецком (2) и Пензенском (2) районах.