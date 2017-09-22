Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 сен 2017|10:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  69.26  |  $  58.22
 

Общество | В Пензенской области от клещей за неделю пострадали еще 100 человек

22.09.2017|09:49
Печать

По состоянию на четверг, 21 сентября, в Пензенской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 1 651 житель, среди которых 527 – дети до 14 лет. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что неделей ранее за помощью в больницы после нападения членистоногих обратились 1 551 человек, в том числе 499 детей. То есть за следующие 7 дней сентября количество пострадавших выросло на 100 человек.

Также увеличилось и число клещей, у которых лабороторно выявлены возбудители иксодового боррелиоза. С начала сезона специалисты исследовали 757 клещей, снятых с людей, 67 из них были зараженными (ранее 698 и 61).

С января по август у жителей региона диагноз «боррелиоз» ставили 25 раз. Чаще всего болели в Пензе (19 случаев), Кузнецком (2) и Пензенском (2) районах.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!