22.09.2017 | 15:23

У ранимого пензенского бизнеса есть шанс окрепнуть и увереннее встать на ноги. Этому может поспособствовать соглашение о сотрудничестве, которое подписано между региональным отделением организации «Опора России» и уполномоченным по защите прав предпринимателей в области.

Договор нужен в первую очередь начинающим коммерсантам.

«Это делается ради всех предпринимателей, ради того, чтобы была рабочая атмосфера, общественно-деловая атмосфера, в которой предприниматели могут четко понимать горизонты, куда могут обратиться, если есть какие-то сложности или неприятности, которые могут произойти с предпринимателями в части каких-то ограничений и со стороны органов власти», - пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Карим Кузахметов.

«Предпринимателям порой более удобно контактировать с общественными организациями через уполномоченного, чтобы понимать, как уже дальше действовать: идти в прокуратуру или вести диалог с руководством того или иного надзорного органа», - подчеркнул председатель регионального отделения «Опоры России» Денис Каширов.

«В этом году я закончил колледж и продолжаю свое обучение. Планирую участвовать в этом году в федеральном проекте «Я предприниматель», для того чтобы получить хоть какую-то информацию и не допустить каких-то ошибок, чтобы уже в следующем году можно было открыть свое дело в сфере информационных технологий», - рассказал начинающий предприниматель Даниил Вечкасов.

Это соглашение носит долгосрочный характер и должно помочь не одному поколению предпринимателей.