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Общество | В Пензе подписано соглашение о поддержке предпринимателей

22.09.2017|15:23
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У ранимого пензенского бизнеса есть шанс окрепнуть и увереннее встать на ноги. Этому может поспособствовать соглашение о сотрудничестве, которое подписано между региональным отделением организации «Опора России» и уполномоченным по защите прав предпринимателей в области.

Договор нужен в первую очередь начинающим коммерсантам.

«Это делается ради всех предпринимателей, ради того, чтобы была рабочая атмосфера, общественно-деловая атмосфера, в которой предприниматели могут четко понимать горизонты, куда могут обратиться, если есть какие-то сложности или неприятности, которые могут произойти с предпринимателями в части каких-то ограничений и со стороны органов власти», - пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Карим Кузахметов.

«Предпринимателям порой более удобно контактировать с общественными организациями через уполномоченного, чтобы понимать, как уже дальше действовать: идти в прокуратуру или вести диалог с руководством того или иного надзорного органа», - подчеркнул председатель регионального отделения «Опоры России» Денис Каширов.

«В этом году я закончил колледж и продолжаю свое обучение. Планирую участвовать в этом году в федеральном проекте «Я предприниматель», для того чтобы получить хоть какую-то информацию и не допустить каких-то ошибок, чтобы уже в следующем году можно было открыть свое дело в сфере информационных технологий», - рассказал начинающий предприниматель Даниил Вечкасов.

Это соглашение носит долгосрочный характер и должно помочь не одному поколению предпринимателей.

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Гость|22.09.2017 15:49|

а где же левитирующие тройлебусы

2017 год

Гость|22.09.2017 15:58|

стоит задуматься

о том

почему в городе Пензе в ТЦ стоит аппарат в котором продают линзы если неошибаюсь

Маде ин Ирландия

а также если взять пульт от шлагбаума

на нем тоже написано

если неошибаюсь маде ин Ирландия

какая Ирландия по размерам и какая по размеру Пензенская область с величайшими гениями технического профиля

Интересно в Ирландии стоит хоть какой то продукт, изделие Маде ин Пенза

также стоит задуматься почему в Рейкьявике делают тротуар с подогревом

Гость|22.09.2017 16:33|

непонятно

а какой бизнес вообще нужен в Пензе

Пензенской области

что Вы, хотите видеть на прилавке?

Гость|22.09.2017 16:39|

что за освещение

что за канделябры

прямо как в прихожей того министерства стоит дубовый диван

диван ведь возможно заменить на кожанный мягкий на крайний случай матерчатый

чтобы тама холодильник стоял для посетителей

соки воды пожайлуста

а то значит как некоторых в некоторых презентациях , совещаниях показывают

на столах вода стаканы

а тут ничего нету

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