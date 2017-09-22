22.09.2017 | 14:54

В Пензенской области уровень младенческой смертности гораздо ниже европейского. По официальной статистике, за первое полугодие 2017-го в Сурском крае на 1 000 родившихся детей пришлось 4,1 умерших. В то время как в странах Старого Света этот показатель равен 6,6.

По словам главного акушера-гинеколога Минздрава России по ПФО Ильдара Фаткуллина, благодаря запуску нового перинатального центра работа пензенских медиков станет еще более эффективной.

«Это решит, громко сказать, демографическую проблему. Но должно улучшить вообще-то и без того неплохие результаты работы службы. Младенческая смертность на 2/3 определяется недоношенностью. Дети, родившиеся досрочно, особенно с массой 1 500 и 1 000 грамм, плохо и мало живут», - пояснил Ильдар Фаткуллин.

В Пензенский регион Ильдар Фаридович приехал, чтобы не только осмотреть готовящийся к открытию центр для рожениц, но и познакомить пензенских врачей с новыми технологиями, применяемыми в пренатальной диагностике и родоразрешении.

Он, а также еще 11 ведущих акушеров страны выступили на Всероссийской межрегиональной конференции «Женское здоровье», которая впервые проходит в Пензе.

В ее рамках обсуждаются вопросы ведения беременности, борьбы с инфекционными заболеваниями и лечения бесплодия с помощью искусственного оплодотворения.

«Если 10 лет назад операция ВРТ была элитная и не всем доступная из-за ее цены, то сейчас страховая компания оплачивает по линии ОМС, поэтому они стали доступнее», - подчеркнула заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья перинатального центра Татьяна Полунова.

Подобные конференции пройдут в 11 городах России в течение нескольких месяцев.