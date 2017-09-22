22.09.2017 | 09:53

В пятницу, 22 сентября, пензенские чиновники присоединились к акции «На работу на велосипеде», которая проводится централизованно на всей территории области.

В мероприятии приняли участие замглавы администрации города Юрий Ильин, начальник управления по делам ГО ЧС Алексей Михайлов, начальник УЖКХ Андрей Гришин, и. о. начальника Департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев, начальник управления культуры Вера Фейгина, начальник управления экономического развития Михаил Власов, советник главы администрации города Сергей Маслянко и другие.

В пресс-службе администрации Пензы напомнили, что в первый раз ответственные лица приняли участие в этой акции 19 мая. Тогда чиновники прибыли на работу на двухколесном транспорте во главе с мэром Виктором Кувайцевым.

Мероприятие по предложению Минтранса РФ проводится два раза в год.