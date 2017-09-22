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Общество | Пензенские чиновники снова приехали на работу на велосипедах

22.09.2017|09:53
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В пятницу, 22 сентября, пензенские чиновники присоединились к акции «На работу на велосипеде», которая проводится централизованно на всей территории области.

В мероприятии приняли участие замглавы администрации города Юрий Ильин, начальник управления по делам ГО ЧС Алексей Михайлов, начальник УЖКХ Андрей Гришин, и. о. начальника Департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев, начальник управления культуры Вера Фейгина, начальник управления экономического развития Михаил Власов, советник главы администрации города Сергей Маслянко и другие.

В пресс-службе администрации Пензы напомнили, что в первый раз ответственные лица приняли участие в этой акции 19 мая. Тогда чиновники прибыли на работу на двухколесном транспорте во главе с мэром Виктором Кувайцевым.

Мероприятие по предложению Минтранса РФ проводится два раза в год.

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Гость|22.09.2017 10:27|

клоуны

Гость|22.09.2017 10:32|

достижение

2017 года

Гость|22.09.2017 10:33|

когда будут делать тротуары с подогревом как в Пензе

Гость|22.09.2017 10:34|

Ну да, они все сделали для того, чтобы парализовать дорожное движение. Велосипед только остается. Но они не остановятся, и сделают так, чтобы на велосипедах стало тоже невозможно ездить! Я в них верю!

Гость|22.09.2017 10:34|

перед входом еще турничок поставить и играть на на подходы к турнику

Гость|22.09.2017 10:42|

Сфоткаться с велом это одно, а ты Юра ляг на спину возьми в руки две гантельки по кило для утяжеления вытяни руки за головой и сделай 200 прессов.

Гость|22.09.2017 10:49|

врелители

Имя: Гость
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