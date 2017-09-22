22.09.2017 | 15:54

Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам о необходимости следить за состоянием приборов учета, чтобы начисления за потребленную электроэнергию производились максимально корректно. Речь идет о замене устаревших электросчетчиков на новые, с более высоким классом точности.

«Приборы учета класса точности 2.5 не рассчитаны на использование современной энергоемкой бытовой электротехники. Это приводит к перегрузке счетчиков, вследствие чего увеличивается риск возгораний», - поясняет заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «ТНС энерго Пенза» Вячеслав Слепов.

Порядок действий при замене и установке электросчетчиков зависит от нескольких факторов: в каком типе дома проживает потребитель и кто является исполнителем коммунальной услуги. Поэтому прежде, чем демонтировать старый прибор, клиентам предлагается ознакомиться с «Порядком замены прибора учета и ввода его в эксплуатацию», подробная информация по которому размещена на официальном сайте компании.

Специалисты ООО «ТНС энерго Пенза» также напоминают: согласно Постановлению Правительства РФ № 344, с 1 января 2017 года при расчетах с собственниками помещений, не установившими индивидуальные приборы учета, а также не обеспечившими своевременную замену старого или вышедшего из строя счетчика, применяется повышающий коэффициент.

Повышающий коэффициент к плате за коммунальную услугу по электроснабжению, рассчитанной исходя из норматива потребления, применяется:

- в случае отсутствия индивидуального прибора учета электрической энергии и при наличии технической возможности его установки;

- в случае выхода из строя индивидуального прибора учета, а именно - при неотображении результатов измерений, нарушении контрольных пломб и (или) знаков поверки, механическом повреждении, превышении допустимой погрешности показаний, истечении межповерочного интервала поверки или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального прибора учета, либо истечении срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки;

- в случае, если потребитель не обеспечил допуск в занимаемое им жилое помещение в установленную дату и время, указанные в извещении о проведении проверки или в сообщении потребителя, а при этом отсутствует информация о временном отсутствии потребителя в жилом помещении.

Установка приборов учета электроэнергии позволяет жителям оплачивать только то количество энергоресурсов, которое они действительно используют. Если же счетчики не установлены, применяется повышающий коэффициент, то есть владельцы платят больше, чем на самом деле расходуют.

ООО «ТНС энерго Пенза» также обращает внимание, что при несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета для расчета объема потребления электроэнергии применяется повышающий коэффициент, равный 10.