21.09.2017 | 10:20

Колышлейский районный суд признал местного жителя виновным в нанесении побоев, не повлекших причинения вреда здоровью потерпевшей.

В конце августа мужчина поругался с женой и в пылу ссоры один раз ударил ее по телу.

«Факт совершения административного правонарушения подтверждается показаниями гражданина и показаниями потерпевшей, данными в судебном заседании, а также материалами дела», - сообщили в пресс-службе райсуда.

В итоге сельчанину назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Напомним: в сентябре аналогичный штраф был выписан жительнице Заречного, которая ударила свою знакомую рукой по лицу.