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Общество | В Колышлейском районе мужчина, ударивший жену, заплатит штраф

21.09.2017|10:20
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Колышлейский районный суд признал местного жителя виновным в нанесении побоев, не повлекших причинения вреда здоровью потерпевшей.

В конце августа мужчина поругался с женой и в пылу ссоры один раз ударил ее по телу.

«Факт совершения административного правонарушения подтверждается показаниями гражданина и показаниями потерпевшей, данными в судебном заседании, а также материалами дела», - сообщили в пресс-службе райсуда.

В итоге сельчанину назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Напомним: в сентябре аналогичный штраф был выписан жительнице Заречного, которая ударила свою знакомую рукой по лицу.

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Гость|21.09.2017 10:35|

penzainform.ru писал(a):

В итоге сельчанину назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Деньги достанет из заначки? Нет. Из семейного бюджета. Выводы можно делать самим потерпевшим...

Имя: Гость
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