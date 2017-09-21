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Общество | Пензенская область выполнила план по призыву в армию

21.09.2017|16:05
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В этом году Пензенский регион направит на службу целый стрелковый полк. Это примерно 2 500 человек. Часть из них уже находится в строю. Остальные ждут своего часа.

На сборном пункте подвели итоги весенней призывной кампании.

«Пензенская область в очередной раз - подчеркну: в очередной раз - выполнила задание по призыву молодежи, достигнувшей возраста 18 лет. И до предела - 27 лет. Всего мы отправили в войска чуть больше 1 300 человек», - сообщил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

Особое внимание призывные комиссии уделяют качеству предармейской подготовки новобранцев. В основном в войска направляются молодые люди, за плечами которых высшие и средние профессиональные учебные заведения, занятия в отделениях ДОСААФ и патриотических клубах.

Очень многие пензенцы служат в режимных и специальных войсках, научных ротах. Там, где требуется повышенная физическая, морально-психологическая и интеллектуальная подготовка.

А с 1 октября этого года начинается осенний призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации, который продлится до конца декабря.

«В этот призыв достаточное количество будет отобрано в Центральный военный округ. Здесь, если общепринятые догмы есть, которые определяют, что в войска должен идти молодой человек с этим и с этим, здесь командующий ставит особую задачу: в Центральном военном округе должны служить лучшие», - подчеркнул Павел Тугушев.

До конца этого года планируется призвать в Российскую армию 1 280 пензенцев.

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Гость|21.09.2017 19:36|

Мой парень служил в пехоте, его весь год гнобили даги

Гость|21.09.2017 19:43|

А сыночки власть имущих в армии срочниками хоть служат?

Имя: Гость
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