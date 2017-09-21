21.09.2017 | 09:52

В среду, 20 сентября, в Пензу прибыл главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу Ильдар Фаткуллин.

Визит начался с посещения областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова. Ильдар Фаридович обсудил с заведующими отделений факторы, влияющие на показатели материнской и младенческой смертности.

«В гинекологической практике крайне важно использовать утвержденные протоколы оказания медицинской помощи роженицам и родильницам. Женщина должна рожать под пристальным контролем медицинских работников. Это позволит избежать смертельных ошибок», - отметил Ильдар Фаткуллин.

Главный акушер-гинеколог ПФО рассказал о новых технологиях, применяемых в пренатальной диагностике и родоразрешении. В перспективе пензенские специалисты будут применять их в новом перинатальном центре.

Затем гость осмотрел отделения родильного дома и перинатального центра областной детской больницы.

«Планируется, что визит главного акушера-гинеколога ПФО в Пензу продлится три дня. За это время он намерен посетить новый строящийся перинатальный центр, учреждение родовспоможения в одном из райцентров, а также принять участие в межрегиональной конференции «Женское здоровье», которая пройдет в пятницу, 22 сентября, в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.