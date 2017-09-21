21.09.2017 | 16:20

Автопарк пензенского УМВД пополнился десятью машинами. УАЗ «Патриот» предназначен для патрульно-постовой службы. На новенькие «Нивы» пересядут сотрудники ГИБДД и сельские участковые.

Старший сержант полиции Александр Шкильков не нарадуется новой машине. Раньше он ездил на автомобиле УАЗ «Хантер», теперь будет нести службу уже на «Патриоте».

«У них есть большое преимущество, потому что они намного комфортнее и быстрее. Они обеспечивают более быстрое прибытие на те или иные происшествия», - отметил Александр.

Ключи от отечественных внедорожников торжественно вручали на Юбилейной площади во время общегородского смотра и развода правоохранительных органов.

На мероприятии присутствовали и представители Росгвардии. Их вклад в обеспечение общественного порядка в городе отметил начальник УМВД России по области Юрий Рузляев.

«Вместе с сотрудниками полиции ежедневно заступаю на службу. Более 5 000 личного состава, которые несут службу в круглосуточном режиме. Из них более 3 000 сотрудников в городе Пензе», - подчеркнул он.

Лучшим вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Кстати, среди тех, кого отметили, были не только сотрудники МВД. Например, народный дружинник из Мокшанского района Светлана Крюкова тоже получила награду из рук главного полицейского области.

«Преступников еще не ловила, такого не было. У нас село маленькое»,- улыбнулась женщина.

Добавим, что деньги на приобретение новых транспортных средств были выделены из федерального бюджета.

Всего в 2017-м сотрудники правоохранительных органов получили 48 автомобилей, включая эти. До нового года планируется пополнить парк еще десятью машинами.