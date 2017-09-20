20.09.2017 | 10:00

В пятницу, 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, в Заречном пройдет необычная акция под названием «Оставь автомобиль дома».

Владельцы машин смогут бесплатно воспользоваться услугами муниципального общественного транспорта. Достаточно будет предъявить водительское удостоверение, чтобы проехать на автобусе по Заречному или до Пензы по любому маршруту, который обслуживает МП «Автотранс».

«В этот же день «Автотранс» проведет тематический флешмоб, направленный на привлечение внимания к общественному транспорту», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Управлении общественных связей Заречного.

Следует отметить, что это не единственная мера, с помощью которой зареченское предприятие повышает привлекательность общественного транспорта в глазах горожан. Так, на сайте «Автотранса» размещен калькулятор, позволяющий быстро рассчитать, во что обходится годовое содержание и использование того или иного автомобиля.

Полученный результат наглядно демонстрирует, сколько денег можно сэкономить в семейном бюджете, если предпочесть личной машине общественный транспорта.