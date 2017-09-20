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Общество | Зареченские автолюбители смогут целый день ездить на автобусах бесплатно

20.09.2017|10:00
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В пятницу, 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, в Заречном пройдет необычная акция под названием «Оставь автомобиль дома».

Владельцы машин смогут бесплатно воспользоваться услугами муниципального общественного транспорта. Достаточно будет предъявить водительское удостоверение, чтобы проехать на автобусе по Заречному или до Пензы по любому маршруту, который обслуживает МП «Автотранс».

«В этот же день «Автотранс» проведет тематический флешмоб, направленный на привлечение внимания к общественному транспорту», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Управлении общественных связей Заречного.

Следует отметить, что это не единственная мера, с помощью которой зареченское предприятие повышает привлекательность общественного транспорта в глазах горожан. Так, на сайте «Автотранса» размещен калькулятор, позволяющий быстро рассчитать, во что обходится годовое содержание и использование того или иного автомобиля.

Полученный результат наглядно демонстрирует, сколько денег можно сэкономить в семейном бюджете, если предпочесть личной машине общественный транспорта.

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Гость|20.09.2017 10:18|

penzainform.ru писал(a):

Владельцы машин смогут бесплатно воспользоваться услугами муниципального общественного транспорта
Кому это надо? Показуха. Над общественным транспортом нужно работать регулярно и систематически, создавая адекватные условия людям для пользования этим транспортом. Все остальное - мышиная возня.

Гость|20.09.2017 10:45|

Акция "Помоги лосю"?

Гость|20.09.2017 10:50|

А Пензенские водятлы хуже что ли?

Гость|20.09.2017 11:03|

Зареченцы, кыш, кыш, кыш из Пензы.

Гость|20.09.2017 11:50|

penzainform.ru писал(a):

Достаточно будет предъявить водительское удостоверение, чтобы проехать на автобусе
Класс! У меня удостоверение есть, а машины нет. Можно каждый день такую акцию проводить?

Имя: Гость
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