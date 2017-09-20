20.09.2017 | 15:52

Пензенские водители оценили обновленную переправу, соединяющую 8 Марта и проспект Строителей.

Один из автовладельцев отправил отзыв в «Службу 11»: «Путепровод вот только отремонтировали, а по нему уже трещины пошли. Деньги на ветер выкинули. Трещины глубокие, вода будет заливаться, в морозы разорвет. Опять получим ямы на мосту, опять будем машины бить. Что же не могут сразу сделать по-человечески…»

Пензенец прислал также фотографии. Трещины перерезают путепровод в нескольких местах. Непохоже, что это изначально задумывалось при ремонте. Пока еще неглубокие разломы проходят в местах, где соединяются балки.

Журналисты решили посмотреть сами. Змеистые полосы поперек проезжей части хорошо видны. Вспомнили: летом, когда подрядная организация только приступала к дорогостоящей реставрации, мастер пояснял, что находится в списке работ.

«По необходимости ремонт температурных швов будет проводиться. Это поперечные швы, которые соединяют балки», - рассказал мастер подрядной организации Сергей Лукин.

Ближе к проспекту Строителей части конструкций связаны надежно. Даже дилетанту понятно, что влага не повредит мосту на данном участке. А там, где швы просто закатали асфальтом, уже образовались трещины. В них можно вставить щепку.

«Гарантийный срок службы этого верхнего слоя покрытия составляет четыре года. То есть все выявленные дефекты за эти четыре года будет устранять подрядная организация, работающая здесь, за счет своих средств», - пояснил инженер Департамента ЖКХ г. Пензы Виктор Ковалев.

Напомним: на ремонт путепровода из бюджетов трех уровней - федерального, областного и городского - выделялось 24,5 миллиона рублей.