20.09.2017 | 14:36

Восемь граждан Узбекистана были задержаны полицейскими на трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе.

Как сообщили в пресс-службе райсуда, иностранцы уклонялись от выезда с территории России, хотя срок их временного пребывания здесь уже истек.

В итоге суд признал граждан Узбекистана виновными в совершении административного правонарушения и назначил каждому из них штраф в размере 2 000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.

Напомним: в Тамалинском районе с местного жителя взыскали расходы, связанные с выдворением приглашенных им на работу иностранцев. Пятерых граждан Узбекистана оштрафовали на 5 000 рублей каждого и сопроводили до границы.