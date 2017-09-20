Восемь граждан Узбекистана были задержаны полицейскими на трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе.
Как сообщили в пресс-службе райсуда, иностранцы уклонялись от выезда с территории России, хотя срок их временного пребывания здесь уже истек.
В итоге суд признал граждан Узбекистана виновными в совершении административного правонарушения и назначил каждому из них штраф в размере 2 000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.
Напомним: в Тамалинском районе с местного жителя взыскали расходы, связанные с выдворением приглашенных им на работу иностранцев. Пятерых граждан Узбекистана оштрафовали на 5 000 рублей каждого и сопроводили до границы.
Эта цифра каждый месяц только по пензе должна плавать в пределах 800 - 8000 человек. То вишь,случайно наткнулись ...