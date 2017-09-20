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Общество | В Мокшанском районе выдворят восьмерых граждан Узбекистана

20.09.2017|14:36
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Восемь граждан Узбекистана были задержаны полицейскими на трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе.

Как сообщили в пресс-службе райсуда, иностранцы уклонялись от выезда с территории России, хотя срок их временного пребывания здесь уже истек.

В итоге суд признал граждан Узбекистана виновными в совершении административного правонарушения и назначил каждому из них штраф в размере 2 000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.

Напомним: в Тамалинском районе с местного жителя взыскали расходы, связанные с выдворением приглашенных им на работу иностранцев. Пятерых граждан Узбекистана оштрафовали на 5 000 рублей каждого и сопроводили до границы.

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Гость|20.09.2017 14:49|

Эта цифра каждый месяц только по пензе должна плавать в пределах 800 - 8000 человек. То вишь,случайно наткнулись ...

Гость|20.09.2017 15:13|

А кто улицы подметать будет, наших алкашей не заставить!

Гость|20.09.2017 15:20|

Гость писал(a):

А кто улицы подметать будет, наших алкашей не заставить!
Не гони волну,"сочуствующий иностранцам"!Правильно назвать их не могу - удалят пост.

Мне алкаши за бутылку (кстати нормальной,а не разбавленной "максимки") водки и улицу метут,и выезд для машины чистят.

Гость|20.09.2017 16:15|

Эта цифра каждый месяц только по пензе должна плавать в пределах 800 - 8000 человек.

А еого тогда "доить" если всех выдворить...

Гость|20.09.2017 16:17|

в Тамалинском районе с местного жителя взыскали расходы, связанные с выдворением приглашенных им на работу иностранцев.

Пусть радуется что эти бобокулы ему или его членам семьи головы не отрезали и не трясли ими...

Имя: Гость
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