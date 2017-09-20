20.09.2017 | 11:02

В воскресенье, 17 сентября, у Дома культуры в селе Злобинка Кузнецкого района состоялось открытие памятника односельчанам - фронтовикам и труженикам тыла.

Мемориал был установлен на средства, собранные жителями.

Собравшиеся почтили память земляков минутой молчания, а затем у мемориала прозвучали песни и стихи. Много теплых слов и пожеланий было сказано в адрес присутствовавших на церемонии ветеранов Анастасии Малинкиной, Василия и Варвары Трифоновых.

«В завершение церемонии у памятника появились живые цветы, которые возложили местные жители в знак уважения к памяти односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны», - сообщает администрация Кузнецкого района.