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Общество | Названы лучшие лесничества Пензенской области

20.09.2017|13:02
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В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подведены итоги конкурса на звание «Лучшее лесничество», в котором участвовали 13 организаций этого профиля.

Первое место завоевали сотрудники Лунинского лесничества, второе присуждено Шемышейскому, третье заняло Белинское.

«В конкурсе оценивались основные показатели деятельности: охрана лесов от пожаров, воспроизводство, защита, инспекторская деятельность, благоустройство территорий лесного фонда и содержание административных зданий лесничеств, работа со средствами массовой информации, пропаганда бережного отношения к лесу», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Торжественное собрание, на котором пройдет награждение победителей, состоится 22 сентября в областной филармонии.

Напомним: в этот же день в микрорайоне ГПЗ-24 будет высажена памятная аллея, посвященная работникам леса.

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