20.09.2017 | 16:07

На Мироносицком кладбище прошла церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны, красноармейца, уроженца Богословки Ивана Николаевича Куршева.

«Он был, конечно, молодой мужчина. Он о многом, наверное, мечтал. Он думал о том, как вернется в Пензу, как будет продолжаться его жизнь, как он будет жить дальше... Но, к сожалению, оборвалась его жизнь в очень раннем возрасте», - произнес и. о. главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Сергей Куршев, внук погибшего солдата, мало что знает о жизни и героической смерти своего деда. Когда 29-летний Иван Николаевич ушел на фронт, его сыну Михаилу было всего пять лет. Сергею кое-что рассказывала бабушка.

«17 июня 1941 года его забирают в армию, и ни одного письма даже не было. В 1942-м, видимо, по запросу пришла похоронка», - рассказал Сергей Куршев.

Позже выяснилось, что красноармеец Куршев погиб осенью 1941-го под Смоленском. Больше о нем ничего не было известно до тех пор, пока поисковый отряд не нашел останки бойца вместе с именным медальоном. Его вручили внуку героя.

По православному обычаю священник отслужил панихиду по погибшему воину. После этого гроб с останками солдата, безвестно пролежавшего на Смоленщине 76 лет, торжественно предали родной Пензенской земле.

Так закончилась священная война для красноармейца Куршева. Он покоен, он вернулся домой.