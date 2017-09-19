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Общество | В субботу жителей Пензенской области ждут на прием эндокринологи

19.09.2017|17:24
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В субботу, 23 сентября, в медицинских организациях региона пройдет день эндокринолога.

Жителей Пензы приглашают пройти консультативное обследование у специалистов с 8:00 до 13:00 в следующих поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника»:

- № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51), телефоны регистратуры: 32-15-07, 99-87-19;

- № 3 (ул. Светлая, 1), телефон регистратуры 99-60-51;

- № 4 (ул. Парковая, 3), телефон регистратуры 55-00-90;

- № 5 (Жемчужный пр-д, 8а), телефон регистратуры 94-62-52;

- № 6 (ул. Гагарина, 24), телефон регистратуры 49-83-95;

- № 8 (ул. Краснова, 60), телефон регистратуры: 99-20-78, 99-15-39;

- № 9 (ул. Баумана, 65), телефон регистратуры 99-15-28;

- № 12 (ул. Мира, 43), телефон регистратуры 99-60-51;

- № 14 (ул. Стасова, 7), телефон регистратуры 98-45-00.

«Записаться на прием к врачам-эндокринологам можно по телефону контакт-центра 999-130 или по телефонам регистратур», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Гость|19.09.2017 17:36|

Рeбят, брoсайте кypить. Тепepь этo дeйcтвитeльно лeгкo! Я излечилcя вcего зa 2 дня c пoмoщью нaтyрального сpедствa, чyвcтвую cебя нaмного здоpовeе и мoлoже. Bот мoя иcтoрия - http://2qu.ru/nicoden

Гость|19.09.2017 17:38|

penzainform.ru писал(a):

«Записаться на прием к врачам-эндокринологам можно по телефону контакт-центра 999-130 или по телефонам регистратур», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.
Почему через ваш новый сайт невозможно записаться к эндокринологу?

Имя: Гость
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