В субботу, 23 сентября, в медицинских организациях региона пройдет день эндокринолога.
Жителей Пензы приглашают пройти консультативное обследование у специалистов с 8:00 до 13:00 в следующих поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника»:
- № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51), телефоны регистратуры: 32-15-07, 99-87-19;
- № 3 (ул. Светлая, 1), телефон регистратуры 99-60-51;
- № 4 (ул. Парковая, 3), телефон регистратуры 55-00-90;
- № 5 (Жемчужный пр-д, 8а), телефон регистратуры 94-62-52;
- № 6 (ул. Гагарина, 24), телефон регистратуры 49-83-95;
- № 8 (ул. Краснова, 60), телефон регистратуры: 99-20-78, 99-15-39;
- № 9 (ул. Баумана, 65), телефон регистратуры 99-15-28;
- № 12 (ул. Мира, 43), телефон регистратуры 99-60-51;
- № 14 (ул. Стасова, 7), телефон регистратуры 98-45-00.
«Записаться на прием к врачам-эндокринологам можно по телефону контакт-центра 999-130 или по телефонам регистратур», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.
Рeбят, брoсайте кypить. Тепepь этo дeйcтвитeльно лeгкo! Я излечилcя вcего зa 2 дня c пoмoщью нaтyрального сpедствa, чyвcтвую cебя нaмного здоpовeе и мoлoже. Bот мoя иcтoрия -
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