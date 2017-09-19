19.09.2017 | 13:23

В Шемышейском районном отделе судебных приставов стоят на учете 109 должников по алиментам, в общей сложности задолжавших своим детям более 16,5 млн рублей.

Во время рейда по алиментщикам, который прошел в пятницу, 15 сентября, у двух из них приставы обратили взыскание на мобильные телефоны.

«Так, задолженность одного из сельчан составляет более 500 тысяч рублей. В местах лишения свободы он находится чаще, чем на свежем воздухе, поэтому содержание ребенка и уж тем более общение с ним стоят последними в списке его потребностей.

Душевная боль второго родителя также приглушена алкоголем, но он периодически платит своему ребенку, хотя долг в 90 тысяч рублей продолжает оставаться. После последнего общения с судебными приставами он устроился работать на пилораму. Теперь он будет пилить лес, дабы выплатить алименты», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Аппараты, которые отобрали у должников приставы, будут реализованы, а деньги перечислены детям.