19.09.2017 | 17:47

На компенсацию платы за отопление смогут рассчитывать пензенцы, проживающие в одно- и двухэтажных многоквартирных домах. С предложением о дополнительных мерах социальной поддержки граждан к депутатам городской думы вышел заместитель мэра Юрий Ильин.

«Попадают только те дома, которые находятся на территории Пензы, и только те дома, в которых имеется превышение тарифа за гигакалорию в отопительный период свыше средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по городу Пензе», - сообщил Юрий Ильин.

В старых зданиях, где теплопотери огромные, и счета большие. От них у жильцов зимой холодеет душа. Об этом они часто рассказывали журналистам программы «Служба 11».

«1 814 рублей 85 копеек. Разве это выносимо, Наташ? Это беспредел натуральный!» - возмутилась пензячка Валентина Федоровна.

По словам чиновника, материальная помощь в размере 20% от общей суммы за отопление предусмотрена для жильцов 75 домов. Они расположены на улицах Мебельной, Ботанической, Пограничной, Фестивальной, Бумажников, Зарубина, Совхоз-техникум и в ряде проездов.

«Муниципалитет может оказывать дополнительную социальную поддержку гражданам при наличии возможностей бюджета», - подчеркнула председатель Контрольно-счетной палаты г. Пензы Елизавета Кошель.

Для этого на отопительный сезон 2017-2018 годов, по предварительным подсчетам, необходимо 2 миллиона 66 тысяч рублей.