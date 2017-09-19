19.09.2017 | 18:22

Главный врач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев рассказал об операции, которую он провел в Астрахани. Такой не делал еще никто в мире.

Он помог прозреть женщине, практически ослепшей на один глаз. У нее диагностировали катаракту и дистрофию сетчатки. Больной заменили хрусталик. Причем после операции Галеева женщина сможет хорошо видеть предметы, расположенные и близко, и далеко.

«Тот прорыв, который мы в Пензе совершили, изобретя так называемый объемозамещающий хрусталик, о чем вы в свое время писали, он позволяет в оболочку от второго хрусталика поставить еще вторую. То есть мы можем сделать телескопическую систему в глазу, используя не один хрусталик, а два хрусталика, придав им разные свойства. Так, чтобы поставить два разноплановых хрусталика и сделать фактически новое поколение объектива, такого в мире еще не было», - пояснил Рашид Галеев.

Пензенский офтальмолог созванивался с врачами больницы, где несколько дней назад он провел операцию. Ему сказали, что женщина чувствует себя хорошо.

«Вчера мне звонили, что она сейчас видит 60-70%. Я думаю, что через недельку должно до 100% зрение восстановиться», - сообщил главный врач областной офтальмологической больницы.

Необычную технологию операции, которую провел Рашид Галеев, придумал заведующий кафедрой Пензенского института усовершенствования врачей Сергей Кузнецов.

«В основном эти линзочки предусмотрены для молодых, работающих людей, потому что для них важна рабочая дистанция на разных расстояниях, чтобы они не пользовались очками. Пожилым может быть, это нужно, а может быть, и не очень нужно. Но в любом случае я думаю, что это будущее», - подчеркнул Сергей Кузнецов.

Уникальную операцию Рашид Галеев провел на конференции офтальмологов. Авторитетным коллегам понравилась новинка. Но говорить о том, что теперь так восстанавливать зрение будут всем больным катарактой, пока не приходится.

Нужно оценить последствия медицинского вмешательства, посмотреть, как человек станет видеть спустя время. Для наблюдений требуется лет пять.