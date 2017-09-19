19.09.2017 | 14:50

Когда в августе Наталья Васильевна увидела на 11 канале сюжет о ремонте в отделении пульмонологии 4-й городской больницы, она обрадовалась.

Врачи и пациенты рассказывали и показывали, как было и как стало. Изменения налицо. И на тот момент преображение лечебных помещений продолжалось.

Женщина ожидала, что, может, и до пункта скорой помощи доберутся. Его, по словам горожанки, закрыли на реставрацию около года назад.

«Мы остались, можно сказать, без рук. Дело в том, что иногда назначает врач по две инъекции в день. Утреннюю инъекцию я делаю в процедурном кабинете. А вечером куда? Вечером никуда. Иду вот на скорую помощь. Ребятишки меня возят. Подвезут, там укольчик мне сделают, и они опять забирают», - рассказала пензячка.

Женщине при ее заболевании требуются инъекции строго с интервалом в 12 часов. Поэтому-то она часто обращалась в скорую в Согласии.

«Девочки там очень миленькие, внимательные, никогда не отказывают. Этой скорой помощью не я одна пользовалась, многие пользовались. Тут бабулечки. У многих ребятишки, они их тоже отвезут. Там сделают укол, померят давление», - добавила женщина.

На дом Наталья Васильевна скорую раньше не вызывала, чтобы не гонять спецмашины. Родственники сами могли довезти женщину. Теперь же приходится искать человека, который бы вколол лекарство.