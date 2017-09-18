18.09.2017 | 15:25

Жители Московской, 3, говорят, что остались без возможности свободного подъезда к своему дому: тут года полтора назад появился шлагбаум. Хотя предпосылки к конфликту с соседями по двору возникли задолго до того.

«Дом построился. Я могу даже от своего лица сказать, у меня осталась квитанция. Мы заплатили за землеотвод 24 тысячи - лично с моей квартиры. Но в результате того, что построился параллельный дом - № 1 (у нас же дом № 3), почему-то каким-то образом вся земля ушла в ту сторону», - сообщила жительница дома № 3 на ул. Московской Ольга Максина.

«Не понравилось, что накопилось много машин во дворе. Конечно, не умещаются. Вопрос полюбовно никак решить мы не смогли - и у нас вырос шлагбаум. Его принадлежность никто не признает», - добавила председатель ТСЖ «Центральный» Елена Тарханова.

Люди писали жалобы в различные инстанции - начиная с МЧС и заканчивая администрацией города. Но везде разводили руками и посылали в суд, несмотря на то, что даже спецтехника испытывает трудности с въездом.

«Единственное решение по суду - это платный сервитут. Платный сервитут обозначает нам плату с квартиры - от 500 до 1 000 рублей. Пока это не решили, потому что не провелась еще экспертиза по решению суммы», - пояснила Елена Тарханова.

Кстати, при входе во двор имеется еще один шлагбаум, сейчас он поднят. Его установили жильцы 3-го дома до того, как появилась вторая преграда. Есть предложение опустить и его, чтобы блокировать въезд всех машин. Может, тогда в центре Пензы люди наконец придут к компромиссу.