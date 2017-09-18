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Общество | В Пензе сотрудники МЧС отстояли молебен в честь «Неопалимой купины»

18.09.2017|09:07
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В воскресенье, 17 сентября сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области посетили молебен, который служился в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина».

«Год от года прихожан в форме МЧС становится все больше. Каждый молится о своем, но в любой молитве обязательно есть слова о тех, кто в данный момент находится на дежурстве в пожарных частях», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов поздравил спасателей с праздником и по традиции произнес: «Пожарным рыжим и седым в дерюжках дымных и прожженных, как всем оплаканным святым, не хватит места на иконах. Под слоем пепла не видны живые трещины-морщины. Спаси их всех и сохрани, «Неопалимая купина»!»

Молебны прошли не только в Пензе, но и во многих районах области.

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Гость|18.09.2017 09:26|

21 век

Гость|18.09.2017 09:29|

Лучше бы проверили пожарную сигнализацию в интернатах.

Имя: Гость
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