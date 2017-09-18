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Общество | В Пензе сын погибшего в ДТП мужчины получит 500 000 компенсации

18.09.2017|12:03
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Ленинский районный суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда пензенцу, отец которого погиб в ДТП с автобусом.

В ноябре прошлого года Бессоновский районный суд признал водителя транспортного средства, осуществлявшего пассажирские перевозки, виновным в аварии. Однако тот посчитал, что ответственность за случившееся должен нести и работодатель.

Так как на момент ДТП водитель состоял в трудовых отношениях с ООО «Вектор-Авто», суд пришел к выводу, что возместить причиненный сыну погибшего вред должен именно владелец источника повышенной опасности.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, истец указал, что смерть отца «принесла ему глубокие и нестерпимые нравственные страдания, до настоящего времени он не может смириться с утратой», и потребовал 2 млн рублей в качестве компенсации.

Так как размер компенсации не был обоснован, суд постановил взыскать с ООО «Вектор-Авто» в пользу пензенца 500 тысяч рублей.

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Гость|18.09.2017 12:18|

penzainform.ru писал(a):

Так как размер компенсации не был обоснован, суд постановил взыскать с ООО «Вектор-Авто» в пользу пензенца 500 тысяч рублей.
Суды коммерсов покрывают, короче. Вот 500 тысяч - откуда эта сумма взялась, чем её суд обосновал?

Гость|18.09.2017 12:25|

penzainform.ru писал(a):

суд постановил взыскать с ООО «Вектор-Авто» в пользу пензенца 500 тысяч рублей.
Да один фиг с водилы удержат!!! с Вектор Авто взятки гладки!

Гость|18.09.2017 12:32|

Гость писал(a):

Да один фиг с водилы удержат!!! с Вектор Авто взятки гладки!
И правильно удержат - по его вине человек погиб

Гость|18.09.2017 12:37|

Гость писал(a):

И правильно удержат - по его вине человек погиб
А у него нету! А чтобы было, могут погибнуть еще...

Имя: Гость
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