18.09.2017 | 12:03

Ленинский районный суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда пензенцу, отец которого погиб в ДТП с автобусом.

В ноябре прошлого года Бессоновский районный суд признал водителя транспортного средства, осуществлявшего пассажирские перевозки, виновным в аварии. Однако тот посчитал, что ответственность за случившееся должен нести и работодатель.

Так как на момент ДТП водитель состоял в трудовых отношениях с ООО «Вектор-Авто», суд пришел к выводу, что возместить причиненный сыну погибшего вред должен именно владелец источника повышенной опасности.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, истец указал, что смерть отца «принесла ему глубокие и нестерпимые нравственные страдания, до настоящего времени он не может смириться с утратой», и потребовал 2 млн рублей в качестве компенсации.

Так как размер компенсации не был обоснован, суд постановил взыскать с ООО «Вектор-Авто» в пользу пензенца 500 тысяч рублей.