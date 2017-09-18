В воскресенье, 17 сентября, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка отслужили Божественную литургию в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.
После этого епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил молебное пение святым, а затем обратился к прихожанам с проповедью.
Напомним: Петр и Феврония были причислены к лику святых в XVI веке и с тех пор считаются православными покровителями семьи. Согласно преданию, они жили долго и счастливо и умерли в один день в 1228 году.
Почаще служить нужно подобные литургии, глядишь и количество разводов снизится, количество полноценных семей возрастёт, а что если поможет, я только за!