18.09.2017 | 11:09

В воскресенье, 17 сентября, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка отслужили Божественную литургию в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.

После этого епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил молебное пение святым, а затем обратился к прихожанам с проповедью.

Напомним: Петр и Феврония были причислены к лику святых в XVI веке и с тех пор считаются православными покровителями семьи. Согласно преданию, они жили долго и счастливо и умерли в один день в 1228 году.