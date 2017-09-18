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Общество | В Кузнецке почтили память святых Петра и Февронии Муромских

18.09.2017|11:09
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В воскресенье, 17 сентября, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка отслужили Божественную литургию в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.

После этого епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил молебное пение святым, а затем обратился к прихожанам с проповедью.

Напомним: Петр и Феврония были причислены к лику святых в XVI веке и с тех пор считаются православными покровителями семьи. Согласно преданию, они жили долго и счастливо и умерли в один день в 1228 году.

Источник — Фото Юрия Царева
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Гость|18.09.2017 12:13|

Почаще служить нужно подобные литургии, глядишь и количество разводов снизится, количество полноценных семей возрастёт, а что если поможет, я только за!

Гость|18.09.2017 12:24|

что-то сегодня передоз новостей от жрецов.

Админы, вы от печенек поповских не лопните?

Гость|18.09.2017 12:41|

Гость писал(a):

что-то сегодня передоз новостей от жрецов.
Несколько дней тихо, спокойно, благолепно было. Опять жреческая свистопляска началась.

Имя: Гость
Комментарий:

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