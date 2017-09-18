18.09.2017 | 15:58

В Городе Спутнике продолжает действовать акция, в рамках которой покупатели могут приобрести жилье по цене от 35 000 рублей за квадратный метр.

Предложение распространяется на квартиры в строении № 63, расположенном на пересечении улиц Фонтанной и Олимпийской. Жилой дом находится на последней стадии строительства, уже через 3,5 месяца он будет сдан в эксплуатацию.

В рамках старта продаж предусмотрены значительные скидки. Например, при покупке однокомнатной квартиры площадью 41 кв. м сэкономить можно до 130 000 рублей. Таким образом, цены на «однушки» начинаются от 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Еще большую скидку можно получить при покупке двухкомнатной квартиры - экономия может достигать 250 000 рублей. Так, «двушка» площадью 57 кв. м обойдется покупателю в 1 миллион 932 тысячи рублей.

Отдельно стоит остановиться на базовом оснащении квартир. Все они сдаются с предчистовой отделкой, которая включает в себя стяжку пола, штукатурку стен, электроразводку с розетками и выключателями, металлическую входную дверь, застекленную лоджию, счетчики воды и электроэнергии.

Выгодное расположение - еще одно ключевое преимущество дома. Буквально в шаговой доступности находятся детский сад, школа, поликлиника, магазины, остановка общественного транспорта.

В случае нехватки собственных средств для клиентов доступна ипотека. Благодаря сотрудничеству компании с ведущими банками региона ипотечная ставка при покупке квартиры в Городе Спутнике начинается с отметки 6,25%. При этом, если у покупателя нет средств на первоначальный взнос, застройщик готов оказать помощь в получении недостающей суммы.

Ознакомиться с подробностями и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на ул. Радужной, 1 (Город Спутник), ул. Московской, 107, и пр. Строителей, 82. Справки по телефону 28-28-28.