18.09.2017 | 16:54

Улицу Маресьева и рядом расположенный гаражный кооператив затапливает водой с путепровода. Поток во время дождя бурный. Где-то он течет струей, где-то расширяется, занимая почти всю дорогу в частный сектор.

Если машины рассекают волны, то прохожие вприпрыжку форсируют водную преграду.

«Вот сегодня внучка пошла провожать свою дочку в школу. Она ее на себе переносила. Вот сейчас дождик потише идет, а был вообще ливень. Она пришла - полны у нее ноги. Это она пошла провожать ребенка. А дети идут одни, они пришли сырые, мокрые в школу», - возмутилась пензячка Лилия Михайловна.

Так и заболеть недолго, говорит пенсионерка. А начались проблемы с реконструкции путепровода, утверждает она. Хотя и раньше тут, под мостом, не было сухо. Но в 2017-м все стало еще хуже.

«Шла вода, но не в такой степени, как сейчас. А раньше она уходила, у нас была канава. Мимо гаражей она проходила, труба здесь была. Она уходила в посадки», - рассказала Лилия Михайловна.

Журналисты поинтересовались, нельзя ли направить поток в канализацию. В частном секторе года три назад провели централизованную систему слива из домов.

«Наверное, можно. Если маленько с умом рассудить, то, думаю, можно сделать все. Но у нас этого нет», - отметила пензячка.

Лилия Михайловна опасается дальнейших дождей: осень еще не показала все свои капризы.