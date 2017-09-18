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Общество | В дожди улицу Маресьева затапливает после ремонта путепровода

18.09.2017|16:54
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Улицу Маресьева и рядом расположенный гаражный кооператив затапливает водой с путепровода. Поток во время дождя бурный. Где-то он течет струей, где-то расширяется, занимая почти всю дорогу в частный сектор.

Если машины рассекают волны, то прохожие вприпрыжку форсируют водную преграду.

«Вот сегодня внучка пошла провожать свою дочку в школу. Она ее на себе переносила. Вот сейчас дождик потише идет, а был вообще ливень. Она пришла - полны у нее ноги. Это она пошла провожать ребенка. А дети идут одни, они пришли сырые, мокрые в школу», - возмутилась пензячка Лилия Михайловна.

Так и заболеть недолго, говорит пенсионерка. А начались проблемы с реконструкции путепровода, утверждает она. Хотя и раньше тут, под мостом, не было сухо. Но в 2017-м все стало еще хуже.

«Шла вода, но не в такой степени, как сейчас. А раньше она уходила, у нас была канава. Мимо гаражей она проходила, труба здесь была. Она уходила в посадки», - рассказала Лилия Михайловна.

Журналисты поинтересовались, нельзя ли направить поток в канализацию. В частном секторе года три назад провели централизованную систему слива из домов.

«Наверное, можно. Если маленько с умом рассудить, то, думаю, можно сделать все. Но у нас этого нет», - отметила пензячка.

Лилия Михайловна опасается дальнейших дождей: осень еще не показала все свои капризы.

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Гость|18.09.2017 19:32|

Всё так и есть, как написано - после каждого дождя у моста потоп, а под мостом каждую весну и осень грязища. А теперь еще и переход у моста убрали, так что когда затемно приезжаешь из города на остановку "Путепровод", просто перейти на улицу Гастелло уже нельзя - приходится или обходить вокруг через лестницу на Б.Бугровке, или лезть в темноте под мост и прыгать там по этому болоту. Конечно переход там был аварийноопасный, но то, так как сейчас сделали - это тоже не вариант. Надо или убрать всю воду в трубу, а под мостом сделать освещение и нормальный асфальт, или перенести остановку впритык к светофору, чтобы не приходилось нарезать круги до перехода.

Гость|18.09.2017 20:08|

Ничего , скоро ударят морозы и всё нормализуется .

Имя: Гость
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