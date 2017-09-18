18.09.2017 | 18:35

Театр юного зрителя переехал в дом на Тарханова в 2010 году. Однако капитального ремонта в этом здании не было почти 20 лет.

К новоселью сделали косметический, чтобы не бросались в глаза обшарпанные стены. Еще в этом году из бюджета Пензы выделили полмиллиона на восстановление малого зала.

Состояние строения обсудили чиновники мэрии с художественным руководителем ТЮЗа.

«Других ремонтных работ здесь не проводилось с момента, как его передали муниципалитету?» - поинтересовался глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

«Мы сделали канализацию сами. Вообще не было канализации», - ответила начальник Управления г. Пензы Вера Фейгина.

Напомним: это здание бывшего дома культуры «Маяк». Его возводили методом народной стройки рабочие бумажной фабрики. Он начал работать в 1967-м. За состоянием следило предприятие до тех пор, пока ДК не перешел на баланс города.

В этом году двухэтажке исполнится полвека. Она обветшала, из-за чего здание не могут использовать полноценно. Кровля пропускает воду, в большом зале запах сырости, на стенах плесень.

«Безусловно, надо вкладываться городу, для того чтобы это место было местом театральным. Это театр юного зрителя, но тем не менее. Нам надо рассчитывать, чтобы в программе следующего года эти расходы нашли свое отражение», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Для ТЮЗа здание на Тарханова - первое собственное. Раньше театр скитался по разным учреждениям и полностью зависел от владельцев помещений. Здесь ТЮЗ обрел собственную сцену и творческую независимость.