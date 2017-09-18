18.09.2017 | 18:20

Делом обманутых туристов занялись представители правоохранительных органов. Пока в полиции приняли заявления от 20 клиентов фирмы, которая на протяжении длительного периода отправляла пензенцев на отдых за границу.

В этом сентябре у некоторых путешествия сорвались. По неизвестным причинам агентство приостановило деятельность, а деньги за оплаченные туры людям не вернуло.

«В рамках проверки устанавливается наличие в действиях предпринимателя состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

На телефонные звонки в агентстве никто не отвечает, дверь офиса закрыта. Клиентам предлагают направлять претензии по адресу, указанному в договоре.

К испорченному отпуску добавились еще проблемы с возвратом денег. Добровольно их не отдают.

«56 тысяч. У меня самая, наверное, дешевая путевка. Турция», - сообщила пензячка Галина Серова.

«127 800 на троих. Внук еще должен был с нами ехать», - рассказал горожанин Юрий Тюряев.

Кстати, по словам туристов, в агентстве работали родственницы - мать и дочь. На одну из них и зарегистрирована фирма.