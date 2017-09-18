Делом обманутых туристов занялись представители правоохранительных органов. Пока в полиции приняли заявления от 20 клиентов фирмы, которая на протяжении длительного периода отправляла пензенцев на отдых за границу.
В этом сентябре у некоторых путешествия сорвались. По неизвестным причинам агентство приостановило деятельность, а деньги за оплаченные туры людям не вернуло.
«В рамках проверки устанавливается наличие в действиях предпринимателя состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
На телефонные звонки в агентстве никто не отвечает, дверь офиса закрыта. Клиентам предлагают направлять претензии по адресу, указанному в договоре.
К испорченному отпуску добавились еще проблемы с возвратом денег. Добровольно их не отдают.
«56 тысяч. У меня самая, наверное, дешевая путевка. Турция», - сообщила пензячка Галина Серова.
«127 800 на троих. Внук еще должен был с нами ехать», - рассказал горожанин Юрий Тюряев.
Кстати, по словам туристов, в агентстве работали родственницы - мать и дочь. На одну из них и зарегистрирована фирма.
Скатертью дорожка.