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Общество | Полиция занялась делом обманутых пензенских туристов

18.09.2017|18:20
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Делом обманутых туристов занялись представители правоохранительных органов. Пока в полиции приняли заявления от 20 клиентов фирмы, которая на протяжении длительного периода отправляла пензенцев на отдых за границу.

В этом сентябре у некоторых путешествия сорвались. По неизвестным причинам агентство приостановило деятельность, а деньги за оплаченные туры людям не вернуло.

«В рамках проверки устанавливается наличие в действиях предпринимателя состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

На телефонные звонки в агентстве никто не отвечает, дверь офиса закрыта. Клиентам предлагают направлять претензии по адресу, указанному в договоре.

К испорченному отпуску добавились еще проблемы с возвратом денег. Добровольно их не отдают.

«56 тысяч. У меня самая, наверное, дешевая путевка. Турция», - сообщила пензячка Галина Серова.

«127 800 на троих. Внук еще должен был с нами ехать», - рассказал горожанин Юрий Тюряев.

Кстати, по словам туристов, в агентстве работали родственницы - мать и дочь. На одну из них и зарегистрирована фирма.

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Гость|18.09.2017 20:09|

Скатертью дорожка.

Гость|18.09.2017 20:24|

" Рога и копыта " . Вся страна в таких фирмах . Плешивый наплодил жуликов и воров .

Гость|18.09.2017 20:25|

Такие деньжищи отвалили чтоб побухать в Турции. Сразу видно, что шальные кредитные средства.

Имя: Гость
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