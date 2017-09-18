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Общество | Пензенцы приняли участие в кастинге диджеев на «Радио 101.8»

18.09.2017|15:54
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Кастинг диджеев прошел в релакс-кафе «Фараон Hall» в кинокомплексе «Современник». Каждый кандидат старался показать себя с лучшей стороны и доказать, что именно он достоин стать одним из новых голосов «Радио 101.8».

«Самое сложное всегда - собеседование, я думаю. Когда просят тебя что-то надиктовать на камеру, причем это что-то нужно достать из головы, а не работать по бумажке, по какому-то сценарию», - отметил участник кастинга Александр Терентьев.

Вопросы соискателям задавали диджеи Артур Меньшов и Нюрочка Чайковская. На кастинг в этом году пришли студенты, местные шоумены, а также представители самых разных профессий, среди которых были полицейские и преподаватели.

Татьяна Евсюкова - учитель. Решила попробовать себя в роли диджея по совету дочери Анастасии.

«Первая загорелась этой идеей я. А потом подумала, что мама у меня все-таки педагог, речь грамотная, большой жизненный опыт - ей тоже было бы интересно попробовать», - рассказала Анастасия Евсюкова.

«Мне это очень нравится, и я почему-то подумала, что если бы я там работала, то еще больше разнообразила бы, привнесла бы что-то новое. У меня бы получилось. Это мечта всей моей жизни», - призналась Татьяна Евсюкова.

Лучшие из участников кастинга пройдут стажировку на «Радио 101.8». Их голоса пензенцы услышат в эфире в ближайшее время.

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