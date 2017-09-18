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Общество | Документация на строительство корпуса в Кичкилейке оказалась устаревшей

18.09.2017|10:57
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Планы по строительству нового корпуса и пристроя в социально-реабилитационном центре для детей и подростков в селе Кичкилейка находятся под угрозой срыва. Об этом шла речь на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 18 сентября, в правительстве области.

Напомним: 21 июня в санатории в Кичкилейке во время своего визита в Пензу побывал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Он отметил важность использования современных методик в работе с детьми и высоко оценил планы по развитию инфраструктуры социальных услуг центра. Тогда же шла речь о выделении средств из федерального бюджета на развитие санатория.

Однако, как выяснилось, проектно-сметная документация была разработана 11 лет назад и устарела.

«Вы должны были после визита министра Максима Топилина, когда он сказал, что готов выделить 100 миллионов рублей, взять проектно-сметную документацию и посмотреть ее. Если она 2006 года, нужно выделять денежные средства и объявлять торги на разработку новой документации», - выразил недовольство глава региона.

Иван Белозерцев подверг резкой критике работу министра труда, социального развития и демографии Пензенской области Евгения Трошина.

«Вам нужен процесс, а мне - результат, которого я не вижу. Вы должны заходить ко мне каждый день и говорить: «Иван Александрович, нам нужны деньги на разработку проектно-сметной документации». Сегодня же собирайтесь, работайте над этим вопросом», - поручил он.

Начальник регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области Андрей Сакмаев заверил главу региона, что для того, чтобы оценить существующую документацию, ему потребуется не более суток.

Источник — фото с сайта trud.pnzreg.ru
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Гость|18.09.2017 11:36|

Сакмаев еще тот "оценщик"

Гость|18.09.2017 12:33|

Такого бардака в экспертизе как сейчас отродясь не было. Эта контора стала реальным тормозом областного прогресса. Но по шее получают все кто не попадя, только главэксперт весь в белом.

Имя: Гость
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