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Общество | Участники телепроекта «Дом-2» поделились мнением о Городе Спутнике

17.09.2017|11:09
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Город Спутник является центром притяжения для десятков тысяч жителей Пензенского региона. Ежегодно микрорайон посещают известные люди из мира телевидения, шоу-бизнеса, представители федеральной и региональной власти.

Очередными гостями Города Спутника стали участники телевизионного проекта «Дом-2» Дарина Маркина и Никита Кузнецов. Они рассказали о своих впечатлениях от посещения микрорайона.

«Здесь очень красиво, все такое зеленое, дышащее жизнью, воздух, которым можно дышать, в отличие от московского. Доброжелательные люди, улыбки на лицах - все это, конечно, располагает к общению. Особенно мы обратили внимание на наличие пандусов для детских колясок, заметили, что они есть на каждом тротуаре. Что касается домов и инфраструктуры, все очень современно, ярко, колоритно. Смотришь на набережную, гуляешь, радуешься жизнью», - отметила звездная пара.

Положительные отзывы знаменитых гостей микрорайона являются еще одним подтверждением того, что в Городе Спутнике созданы все условия для комфортной жизни людей.

Чтобы не пропустить самые яркие события Города Спутника, следите за новостями на официальном сайте микрорайона penza-sputnik.ru, а также в группе "Вконтакте" vk.com/sputnikpnz.

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