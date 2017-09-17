17.09.2017 | 10:04

В воскресенье, 17 сентября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем работников леса.

«В этот торжественный день мы чествуем тех, чья плодотворная деятельность связана с бережным сохранением и приумножением, региональным использованием лесных богатств России.

Недаром говорят, что человек за свою жизнь должен посадить хотя бы одно дерево. Вашими трудолюбивыми руками их уже посажено великое множество.

Сегодня перед вами стоят масштабные задачи дальнейшей модернизации отрасли, широкого внедрения в практику передовых технологий, укрепления вклада отрасли в динамичное развитие социально-экономического потенциала региона и всей страны.

Выражаю уверенность, что благодаря профессионализму, устремленности к созиданию, накопленному опыту и неиссякаемой энергии вам удастся их успешно решить.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!» - говорится в тексте обращения.