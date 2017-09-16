16.09.2017 | 17:04

Представители некоммерческих организаций выясняли на четвертом форуме городских сообществ, что такое хорошо и что такое плохо. На подобных мероприятиях, как правило, происходит обмен идеями по улучшению качества жизни населения.

«Хорошо для города всегда самостоятельный и ответственный горожанин - граждански грамотный, понимающий, что такое бюджет, что такое градостроительство, что такое градопланировочные решения, и который что-то может сделать сам. А еще хорошо, когда город грамотный, понятный, современный и доброжелательный», - отметила эксперт форума Светлана Маковецкая.

Участниками мероприятия стали специалисты из Норильска, Перми, Архангельска, Самарской области и других регионов страны. В ходе мастер-классов и круглых столов обсуждались проекты, которые могут воплотиться в жизнь и будут интересны пензенцам и не только.

«Фестиваль Jazz May, интеллектуальный парк «Академия», книжная ярмарка... Все эти и многие другие проекты возникли из 11, 12 и 13-го годов, когда проходили первые форумы городских сообществ», - сообщил один из организаторов мероприятия Олег Шарипков.

Организаторы форума уверены, что он вдохновит сообщества и местные НКО на более плодотворную работу.