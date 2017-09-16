16.09.2017 | 11:46

Во вторник, 19 сентября, фонд помощи студентам («Студфонд») откроет на базе колледжа управления и промышленных технологий социально-гуманитарный склад. Туда сможет обратиться любой учащийся вуза, столкнувшийся с трудностями.

Склад станет центром по обеспечению предметами первой необходимости социально незащищенных групп граждан, в первую очередь студентов, нуждающихся в материальной поддержке. Пополнить его сможет любой житель города.

Как сообщили организаторы акции, на открытии склада состоится первая выдача гуманитарной помощи.