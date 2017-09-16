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Общество | В Пензе откроется гуманитарный склад для студентов

16.09.2017|11:46
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Во вторник, 19 сентября, фонд помощи студентам («Студфонд») откроет на базе колледжа управления и промышленных технологий социально-гуманитарный склад. Туда сможет обратиться любой учащийся вуза, столкнувшийся с трудностями.

Склад станет центром по обеспечению предметами первой необходимости социально незащищенных групп граждан, в первую очередь студентов, нуждающихся в материальной поддержке. Пополнить его сможет любой житель города.

Как сообщили организаторы акции, на открытии склада состоится первая выдача гуманитарной помощи.

Источник — фото Firestock.ru
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