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Общество | В Кузнецке объявлен конкурс семейных фотографий

16.09.2017|13:28
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В пятницу, 15 сентября, во втором по величине городе Сурского края стартовал семейный фотоконкурс «А мы из Кузнецка». Его организовали Кузнецкое землячество и филиал № 8 центральной городской библиотеки им. А. Н. Радищева.

На конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии формата А4 (20 x 40 см), а также по возможности их электронный вариант. От одного автора принимается не более двух работ в одной-двух номинациях. К фотографиям должно быть приложено краткое описание - фамилия, имена изображенных на снимке членов семьи, название работы (номинация).

К участию в номинации «Моя семья и Кузнецк» принимаются семейные снимки на фоне достопримечательностей города.

В категории «Мамина радость» представляются фото мамы со своими детьми.

В номинации «Мой папа - самый лучший» будут участвовать снимки, отображающие роль отца в жизни детей.

Номинация «Позитив в объективе» предусматривает фото, запечатлевшие позитивные моменты семейной жизни, совместного отдыха или деятельности.

Снимки, представленные в номинации «Связь поколений. Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой», должны отражать участие старшего поколения в жизни семьи.

«Конкурсные работы принимаются к рассмотрению до 30 ноября по адресу: ул. Белинского, д. 150, Кузнецкая ЦГБ им. А. Н. Радищева, филиал № 8», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

Источник — фото Pixabay.com
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